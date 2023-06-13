اللجنة الزراعية في حلب تشدد على تسليم كامل محصول القمح وفق الجداول

حلب – معن الغادري

شددت اللجنة الزراعية الفرعية في حلب على أهمية تعزيز دور مديري المناطق والنواحي للتواصل مع الفلاحين وتسليم كامل المحصول الى مراكز الحبوب تحت طائلة تطبيق أحكام المرسوم /8/ لعام 2021 بحق المخالفين.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام الفلاحين بالأنظمة والقوانين ذات الصلة، خصوصاً وأن الجهات الحكومية قدمت الدعم اللازم لمستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة ومياه الري، إضافة إلى متابعة سير العمل في مراكز الحبوب، للاستمرار بعملها بالطاقة القصوى.

وبموازاة ذلك تم الطلب من الجهات المعنية تقديم كل التسهيلات لاستلام محصول القمح وفق الجداول الاسمية المعتمدة للمزارعين، في مديرية الزراعة والسورية للحبوب لتسويق الإنتاج المتوقع في المحافظة.

وبين مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن المساحات المحصودة من القمح المروي بلغت حتى الآن /35/ ألف هكتار والبعل /34/ ألف هكتار، في حين بلغت المساحات المحصودة من الشعير المروي /3850/ هكتار والبعل /157/ ألف هكتار.

من جانبه أوضح مدير السورية للحبوب المهندس محمد أصف عيسى أن مراكز الحبوب تعمل بطاقتها القصوى والبالغة فعلياً /10/ آلاف طن يومياُ منها /3/ آلاف طن في مركز تل بلاط دوكما و/1500/ طن يومياً في مركز تل السوس (مشول) و/1600/ طن في مركز مسكنة (مشول ودوكما) و/1400/ طن في مركز جب ماضي (مشول ودوكما).

وخلال الإجتماع اعتمد مقترح الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم /2023-2024/ لزراعة نحو /108/ آلاف هكتار من المحاصيل والخضار الشتوية المروية منها حوالي /94/ ألف هكتار للقمح و /1889/ هكتار للشعير، إضافة الى زراعة /260/ ألف هكتار بعل منها /51/ ألف هكتار للقمح و/166/ ألف هكتار للشعير.