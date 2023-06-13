باصات النقل الداخلي تنجح نسبياً بتخديم الخطوط في طرطوس

طرطوس – محمد محمود

رغم العدد المحدود من باصات النقل الداخلي إلا أنها نجحت نسبياً في تقديم خدمة جيدة خففت إلى حد ما من مشاكل النقل المتفاقمة في المحافظة ببعض الخطوط، علماً أن عدد تلك الباصات /34/ باصاً، تعود تبعيتها لمجلس المدينة.

مدير النقل الداخلي بطرطوس هائم عيسى أوضح أن توزيع الباصات المتواجدة يتم بشكل مدروس، على الخطوط الرئيسية مع تدعيم باقي الخطوط برحلات حسب الحاجة، وذلك بالتنسيق مع عمليات المرور، مع معالجة الازدحام في الكراج الجديد بالتنسيق مع عمليات المرور في حال تطلب الأمر.

وبين عيسى أن عدد السائقين الحالي جيد، ويتم توزيعهم على ورديات بعد أن تم رفد المديرية بعدد من السائقين حيث تم تأهيلهم وتدريبهم للعمل على هذه الباصات، حيث تبدأ حركة الانطلاق للعمل منذ السابعة صباحاً على خطوط المدينة وتستمر حتى الخامسة مساءً في بعض الخطوط حسب الحاجة، وفي أوقات الذروة يتم تشغيل كل الباصات وخاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما، كالجامعات وبعض الخطوط الخارجية، وفي أيام العطل يتم تحديد عدد الباصات حسب الحاجة عبر مراقبين للخطوط ضمن المدينة كما يتم التنسيق مع إدارات الجامعات في حال وجود محاضرات متأخرة لتخديم الطلاب.

ولم يغفل عيسى العقبات التي تعترض عملهم في المحافظة وخاصة من ناحية الحالة الفنية للباصات المصمصمة للعمل على طرقات سهلية وبسرعات محددة 70 كم/ساعة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب في هذه الباصات ولمسافات محدودة، وبالتالي فهناك صعوبة بالغة في تخديم الخطوط الجبلية، كما أن معظم الباصات ضمن المدينة تعمل بشكل متداخل مع خطوط السرافيس مما يشكل عائقاً أمام الحركة.

وتطرق عيسى إلى الصعوبات الداخلية خاصة في تأمين الورشة الفنية لإجراء الصيانة الدورية والطارئة، وتأمين العدد والأدوات اللازمة للكشف الفني وإجراء الإصلاحات، وتأمين الكادر الإداري من مراقبين وجباة وإداريين فهناك قلة ملحوظة في هذا الجانب.

واعتبر عيسى أن تعرفة الركوب الحالية غير منصفة كونها أقل بكثير من تكاليف التشغيل الفعلية.

يشار إلى وجود دراسة من أجل تطبيق الجباية الالكترونية، كما يتم العمل حالياً على تشغيل اللوحات الالكترونية الخاصة بالباصات لتحديد مسارات الخطوط وجعلها واضحة بالنسبة للركاب.