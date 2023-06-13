بمشاركة اتحاد الكتاب العرب في سورية ندوات ولقاءات ثقافية في جامعة صون يات سان في الصين

بدعوة من فرع بحوث الأدب العربي بجمعية الصين للآداب الأجنبية، وقسم اللغة العربية في كلية الدراسات الدولية بجامعة “صون يات سان” شارك رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور مـحـمـد الحوراني في الندوة العلمية التي أقامتها الجامعة بمناسبة مرور ١٤٠ سنة على ميلاد الأديب جبران خليل جبران، وتحدث رئيس اتحاد الكتاب العرب عن الظروف التاريخية التي أحاطت بعبقرية جبران، ودوره الفاعل في تطوير اللغة العربية والارتقاء بها لتكون دائمة التجدد والحيوية. كما شارك الدكتور عبد الله المجيدل عضو اتحاد الكتاب العرب والأستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق ببحث حول تأثير الأدب الجبراني على الشباب العربي وغير العربي وخاصة في الصين وروسيا والكثير من دول جنوب شرق آسيا والعالم.

كما زار،السيد رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور مـحـمـد الحوراني والدكتور شاهر الساهر الأستاذ في معهد الدراسات الأجنبية في جامعة “صون يات سان” والدكتور عبد الله المجيدل عضو اتحاد الكتاب العرب، معهد دراسات “الطريق والحزام” في الجامعة ومركز دراسات “الشرق الأوسط” فيها، والتقى الوفد مع مجموعة من المثقفين والباحثين الصينيين وعلى رأسهم البروفيسور “شي شي”، عضو اللجنة الدائمة للحزب في الجامعة والمشرف على أطاريح الدكتوراة فيها، والبروفيسور “لين فنجمين” رئيس فرع أبحاث الأدب العربي في الجمعية الصينية للأدب الأجنبي ومدير قسم اللغة العربية في جامعة بكين، والباحث والمترجم البروفيسور “قوه شياو يونغ” نائب المدير التنفيذي السابق لمجموعة الصين للنشر الدولي.

وتقديراً لجهود الجامعة في نشر اللغة العربية قام رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية بتقديم درع الاتحاد إلى البروفيسور “سعيد مايانزي” رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الدولية في جامعة “صون يات سان” كما قام بإهداء الجامعة مجموعة من إصدارات اتحاد الكتاب العرب في سورية لتكون حاضرة بين يدي طلاب اللغة العربية في الجامعة، آملًا تعزيز العلاقات الثقافية بما يخدم اللغة العربية ومصلحة البلدين. كما تم التأكيد على إقامة فعاليات ثقافية مشتركة بين اتحاد الكتاب العرب والجامعات والمعاهد الصينية بما يعزز الأسس المشتركة للعلاقات الثقافية بين البلدين.

الجدير ذكره أن الندوة واللقاءات جرت في الفترة الواقعة مابين ٩- ١١ حزيران ٢٠٢٣ في جامعة “صون يات سان” في مدينة “جوهاي” التابعة لولاية “غوانزو” في جنوب جمهورية الصين الشعبية، في الجهة المطلة على “هونغ كونغ”.