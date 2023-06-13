تخوف فلاحو درعا من غزارة إنتاج البطيخ

درعا – دعاء الرفاعي

يتخوف مزارعو البطيخ في المحافظة من تدني الأسعار عندما يبلغ الإنتاج ذروته منتصف الشهر الجاري، إلى الحد الذي قد يعرّضهم للخسارة كما حصل في مواسم سابقة، بالتزامن مع التكاليف الباهظة التي تحملوها هذا الموسم، لجهة ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمياه والمحروقات اللازمة للري وأجور الأيدي العاملة العالية، وما يضاف إليه من أجور النقل المرتفعة التي باتت تثقل كاهل المزارعين.

ووصف عدد من مزارعي الريف الغربي الوضع بالكارثة اذا استمر ضخ الكميات إلى هذا الحد، نظراً للخسائر الجسيمة التي سيتكبدوها مقارنة مع ضخامة الإنتاج بصفة عامة وضعف التسويق والأسعار وذلك حسب قولهم يعود إلى التكلفة الباهظة التي يدفعونها عند زراعة هذا النوع من الفاكهة الصيفية.

كما أضاف المزارعون أن التسويق لا يتناسب مع آمال وتطلعات المزارعين الذين أيقن غالبيتهم بالخسارة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول لمشكلة صعوبة التسويق وحماية محاصيلهم الزراعية من التلف، وإعادة فتح تسويق خارجي للدول المجاورة. في حين رأى العديد من المواطنين أن أسعار البطيخ لهذا العام مرتفعة مقارنة مع الأعوام الماضية ،فقد وصل سعر الكيلو الواحد إلى ألفي ليرة سورية! .

وتوقع مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أن يبلغ إنتاج المحافظة من البطيخ الأحمر مايقارب الـ45 ألف طناً، مشيراً إلى أن المساحة المخططة 470 هكتاراً، بزيادة 30 هكتاراً على المساحات المخططة، فيما تبلغ المساحات المزروعة بالبطيخ الأصفر 273 هكتاراً، لافتاً إلى أن هذه المساحات المزروعة مروية في حين تدنت المساحات المزروعة بعلاً إلى 50 هكتاراً فقط لكل محصول، علماً أنه كان من المخطط زراعة 376 هكتاراً بالبطيخ الأحمر البعل و300 هكتار بالأصفر البعل.