“حدد مكانك”.. حوار هادف للأطفال حول عمالة الأطفال

طرطوس- محمد محمود

كانت عيونهم تنظر إلى وجوه حزينة لأطفال معاناتهم كبيرة، عمل شاق ومتعب وجدوا أنفسهم فيه وهم صغار، أطفالٌ يمتهنون أعمالاً شاقة صورتهم الكاميرا لتوصل من خلالهم رسالة لكلّ طفل أن لا لعمالة الأطفال، ونعم لتحديد مكان يليق بعمر الطفل وطفولته.

“حدد مكانك” جلسة حوارية شهدها ثقافي طرطوس مساء الأمس، وذلك بدعوة من مركز نغم وقلم طرطوس، وضمن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال للتعريف بالقانون رقم /21/ المتضمن حقوق الطفل.

تضمن النشاط عرض أفلام وثائقية للتعريف بالقوانين الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، تلاها حوار بين مجموعتين من المشاركين، إحداهما تطرح فكرة العمل وتدافع عنها، والأخرى تطرح الفكرة المعاكسة، وفي الختام تمّ الاستماع لمجموعة من الأطفال تحدثوا عن تجارب خاصة خاضوها في سوق العمل.

منى أسعد رئيسة فريق مركز نغم وقلم أكدت في تصريح لـ”البعث” أن النشاط يأتي ضمن سعي المركز ليكون طفلنا بأمان والعمل على تنمية ثقافته وصقل مهارات الأطفال ضمن نشاطات مختلفة (مسرح، موسيقا، فن، رسم وأشغال يدوية) لنقوم اليوم بالتعريف بمفهوم عمالة الأطفال بجلسة حوارية نستمع فيها لجمهور من الأطفال المستهدفين منهم ضمن أعمار من 12 إلى 18 سنة، فنحن نصرّ دائماً على أن يكون الطفل بأمان وهناك مرحلة عمرية يجب أن يقدم فيها الرعاية الكاملة للأطفال.

في حين بيّن بهاء مهنا مشرف المركز أن المطلوب اليوم تعريف الطفل بهذا المفهوم المتعلق بالعمالة للطفل وحقوقه، والفصل السادس من القانون رقم 21 الصادر عن رئيس الجمهورية الناظم لحقوق الطفل، فالعمل يمكن أن يكون متاحاً للطفل لكن بشروط محدّدة، مضيفاً أن المركز تابع عدداً من الحالات وأخرجها من سوق العمل ليتابعها في المركز، كما بيّن مهنا أن مركز نغم وقلم في الصيف شهد أنشطة ومهارات متنوعة شملت عدداً جيداً من الأطفال وصل عددهم إلى 600 طفل نحرص أن يشاركوا معنا في أنشطتنا ونضيف لهم ويضيفوا لنا مهارات جديدة.

وتحدث بعض الأطفال الذين تابعوا النشاط لـ”البعث” عن وجهة نظرهم حول عمالة الأطفال، مؤكدين أن العمل الشاق والمجهد مرفوض تماماً، فالطفل من حقه أن يلعب وأن يتعلم، لكن في ظلّ الظروف الحالية هناك أطفال أجبروا على العمل، وهذا الأمر يجب متابعته والتأكد من أن يكون العمل مناسباً لأعمارهم.