رئيسي: زيارتي إلى أمريكا اللاتينية تهدف إلى تعزيز العلاقات

كاراكاس – سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارته لأمريكا اللاتينية استراتيجية وتهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية مع الدول التي تعارض النظام القائم على الهيمنة أحادية الجانب.

ونقل تلفزيون تيليسور الفنزويلي عن الرئيس الإيراني قوله في بداية جولة له في أمريكا اللاتينية أن زيارته إلى فنزويلا استراتيجية وهي نقطة تحول في تعميق العلاقات بينهما.

وكانت قد جرت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس مراسم استقبال رسمية للرئيس الإيراني من قبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات المشتركة بين الوفود الرفيعة المستوى والمباحثات الخاصة للرئيسين، برعاية التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا من قبل مسؤولي البلدين.

إلى ذلك سيلتقي الرئيس الإيراني خلال زيارته لكاراكاس مع رئيس المجلس الوطني الفنزويلي ويعقد اجتماعا مع النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال من إيران وفنزويلا.

وتعد نيكاراغوا وكوبا المحطتين التاليتين للزيارة الرسمية للرئيس الإيراني إلى أمريكا اللاتينية.

ويرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة وزراء الدفاع والخارجية والنفط والثقافة والإرشاد الإسلامي والصحة والعلاج.

من جهته ذكر موقع هيسبان تي في وهو قناة إيرانية ناطقة باللغة الإسبانية أن إيران ودول أمريكا اللاتينية تتشارك نقاطاً أساسية عدة مثل دعم القضية الفلسطينية وسورية والعراق، وكذلك رفضها الانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد روسيا إبان العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.