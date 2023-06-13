قافلة مساعدات أردنية لمتضرري الزلزال تدخل معبر نصيب

درعا – سانا

دخلت اليوم قافلة مساعدات أردنية غذائية وإغاثية مركز نصيب الحدودي مع الأردن لدعم متضرّري الزلزال في سورية.

وقال مدير المركز المهندس شادي أبازيد: إن القافلة تتألف من 14 شاحنة مقدّمة من الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تضمّ مواد إغاثية وغذائية متنوّعة، موضحاً أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري استلمتها في المركز وجرى تفريغها في شاحنات الهلال، تمهيداً لنقلها إلى دمشق.

من جانبها قالت السفارة الأردنية بدمشق في بيان لها: إن الأردن مستمر بدعم الشعب السوري الشقيق، مشيرةً إلى أن عدد الشحنات التي أرسلها الأردن بلغ حتى الآن 200 شحنة حملت مئات الأطنان من المواد الإغاثية ووحدة غسيل كلى متكاملة وعشر سيارات إسعاف، إضافةً إلى 3 طائرات تحمل على متنها مساعداتٍ وصلت إلى كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين.