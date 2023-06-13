لوكاشينكو: نشر الأسلحة النووية في بلادنا كان بناء على طلبنا

مينسك – واشنطن – وكالات

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو: إن نشر الأسلحة النووية الروسية على أراضي بيلاروس جاء بناء على إلحاح ومطلب عاجل من مينسك إلى موسكو.

وأضاف لوكاشينكو في لقاء مع وكالة “بيلتا” الحكومية المحلية: “روسيا لم تسعَ لذلك، الأمر لا يتعلق بروسيا”، منوّهاً بأنه كان مطلباً عاجلاً من مينسك، وتابع قائلاً: “إذا لزم الأمر، سنتخذ قراراً في أي وقت باستخدامها الأسلحة النووية”.

وفي وقت سابق، أعلنت بيلاروس عن إعداد مواقع لنشر أنظمة الصواريخ الاستراتيجية، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سيتم بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي الجمهورية الحليفة بحلول الأول من تموز.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن نقل نظام الصواريخ التشغيلي والتكتيكي “إسكندر-إم” إلى القوات المسلحة البيلاروسية، وتحويل جزء من طائرات “سو-25” لاستخدامها المحتمل لحمل الأسلحة النووية.

من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدّد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام بسبب “الأزمة السياسية الداخلية في بيلاروس”، التي استخدمها كأساس قانوني لفرض عقوبات عليها، لكن ذلك يتعدّى إلى أهداف سياسية منها معاقبة بيلاروسيا على موقفها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث عملت على تقديم الدعم لروسيا في العمليات العسكرية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، قد أعلن في كانون الأول 2021 أن الغرض من فرض العقوبات الغربية على مينسك هو إثارة موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة البيلاروسية.