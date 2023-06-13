مصر والعراق يؤكدان ضرورة الارتقاء بالتعاون إلى أعلى المستويات

وأكد السيسي خلال استقباله السوداني الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

من جانبه نوه رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تربط مصر والعراق، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون الثنائي والبناء مع مصر، ولا سيما مع نتائج زيارته الأخيرة لهذا البلد في آذار الماضي، والتي اتسمت بالإيجابية على عدة أصعدة.

وأضاف السوداني: إن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة، وتم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك.