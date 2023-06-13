وزير الإعلام مكرّماً في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس

تونس – سانا

كرم اتحاد إذاعات الدول العربية وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق، خلال افتتاح فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ23، والمقام حالياً في تونس بعنوان “الفنون والثقافة تجمعنا”.

المهرجان الذي يقام في مدينة الثقافة الشاذلي القليبين بتونس ويستمر لغاية الـ15 من الشهر الحالي بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” يهدف إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، كما يهدف إلى رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

ومن ضمن ضيوف شرف المهرجان الفنانان ميلاد يوسف وروعة السعدي من سورية.

كذلك يشارك في المهرجان ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

ويشارك في المعرض الذي يقام ضمن نشاطات المهرجان، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري والمؤسسة العامة للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني وشركات إنتاج درامي سوري.

وتشارك فيه الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

حضر حفل الافتتاح من سورية مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حبيب سلمان، ومدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني طالب قاضي أمين، ومدير مؤسسة الإنتاج التلفزيوني المخرج مهيب البهلول.