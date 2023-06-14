“أصدقاء”.. عرض مسرحي يدعو لحماية البيئة

سلمية – نزار جمول

احتضنت صالة “لنبدع معاً” عرض الأطفال المسرحي “الأصدقاء” وسط جو احتفالي عائلي لفرقة جسور المسرحية في سلمية، وهي تدعو لحماية البيئة والرفق بالحيوانات من خلال تحول كل فئات المجتمع بكل أعمارهم كأصدقاء للبيئة، يحمونها ليحموا أنفسهم لأن بيئتهم بيتهم. وقدمت الفرقة هذا العرض عن حكاية مأخوذة من التراث الإنساني، وبلغة طفلية وصيغ جمالية بسيطة تحاكي المسرح الجوال.

معد النص المسرحي ومؤلف كلمات أغانيه الشاعر مهتدي مصطفى غالب أكد أن المسرح وعاء جمالي من فرح ومتعة من خلال مشاعر المشاركين أطفالاً كانوا أم شباباً ليقدموا ساعة من السعادة الفنية والحياتية معبقة بالأفكار الاجتماعية والبيئية حيث تصل للطفل دون أي تعقيد.

مخرج العرض الفنان عميد الإدلبي بين أن العرض بنيَ على حكاية مزروعة بذهن الأطفال، وما قدم فيه تم بصيغة مختلفة استطاعت أن تبهر المشاهدين بلحظات جميلة من الصداقة والمحبة للبيئة ومكوناتها الحيوانية والنباتية البشرية.

وأشار الإدلبي إلى أن المسرحية تم اختتامها بنداء استغاثة للبيئة التي تعتبر البيت والوطن، وعلى الجميع الدفاع عنها بكل تفاصيلها.

يذكر أن عدد الأطفال المشاركين في هذا العرض بلغ 26 طفلاً وطفلة.