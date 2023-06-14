“الإعلام” تحتفل الذكرى المئوية لميلاد جامعة دمشق

دمشق – فداء شاهين

احتفلت كلية الإعلام في جامعة دمشق بالذكرى المئوية لميلاد الجامعة، والمصنفة كأقدم جامعة في المنطقة وأول جامعة في سورية، حيث كان بدايتها مع إنشاء مكتب الطب والصيدلة، وبعد الانتهاء من الاحتلال العثماني تم افتتاح معهد الطب ومدرسة الحقوق في منطقة البرامكة، وبعدها تم ربط معهد الطب والمدرسة والمجمع العربي ودار الآثار العربية كمؤسسة واحدة تحت اسم الجامعة السورية عام 1923 برئاسة الدكتور رضا سعيد العميد الأول للجامعة، ومع الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 صدر القانون الجديد لتنظيم الجامعات وأصبح اسمها جامعة دمشق.

وشهدت الجامعة تطوراً كبيراً بعد الحركة التصحيحية عام 1970 بإحداث الكليات والأقسام الجديدة والمعاهد العليا والمتوسط وتجهيز الكليات بأحدث المخابر والمكتبات، مع تشييد الأبنية السكنية للطلاب في مدينة باسل الأسد الجامعية، وما يميز شعار جامعة دمشق رمزية اللون البنفسجي الذي يرمز إلى لون التوت الشامي وهو اللون المعتمد لتوقيع رئاسة الجامعة.

وتأتي الاحتفالية بحسب ما أوضحته عميد كلية الاعلام الدكتورة بارعة شقير بمناسبة مئوية جامعة دمشق التي خرجت مئات الالاف من الطلبة بكافة التخصصات وأرفدت جميع المؤسسات والمدارس بالكوادر، علماً أن جميع الأفلام التي عرضت في هذه المناسبة هي من إنتاج طلبة الكلية بإشراف أساتذتها.

وعبر الدكتور عامر مارديني عن سعادته واعتزازه بالتكريم بهذه المناسبة، وتحدث عن الجهود التي بذلت في تجهيز كلية الإعلام وخاصة المبنى الإعلامي الذي تم إعداده بأفضل المواصفات والمعدات على مستوى المنطقة، وقدم عرضاً عن تجربته مع الآدب الساخر.