البرلمان العربي يطالب بالتدخل لوقف تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية

المحتلة – سانا

أكّد البرلمان العربي أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تحدٍّ سافرٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل الفوري لوقف تنفيذها.

وأوضح البرلمان العربي في بيان نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تهدّد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية جدية تلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

وأعلن الاحتلال مؤخراً مخططاً لإقامة نحو 4500 وحدة استيطانية لتوسيع عدة مستوطنات مقامة على أراضي مدينة القدس ومناطق متفرقة شمال الضفة الغربية.

وفي شأنٍ متصل، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إدانته انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.

وأشار أشتيه في تصريح له إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية في مدن الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت أشتيه إلى ما تشهده القرى والبلدات الفلسطينية من اقتحامات يومية لقوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والقتل والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.