البرلمان العربي يطالب بالتدخل لوقف تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية
الأرض المحتلة – سانا
أكّد البرلمان العربي أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تحدٍّ سافرٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل الفوري لوقف تنفيذها.
وأوضح البرلمان العربي في بيان نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تهدّد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية جدية تلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.
وأعلن الاحتلال مؤخراً مخططاً لإقامة نحو 4500 وحدة استيطانية لتوسيع عدة مستوطنات مقامة على أراضي مدينة القدس ومناطق متفرقة شمال الضفة الغربية.
وفي شأنٍ متصل، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إدانته انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم.
وأشار أشتيه في تصريح له إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية في مدن الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت أشتيه إلى ما تشهده القرى والبلدات الفلسطينية من اقتحامات يومية لقوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والقتل والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.
من جهته، بدأ الأسير الفلسطيني فلاح شحادة إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسّفية بحقه.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في بيان: إن شحادة المعتقل منذ عام 2004، الذي يعاني من آلام حادة في المعدة بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال بحقه، وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمّد.
وكانت الهيئة حذّرت قبل أيام من تفاقم وضعه الصحي مطالبة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها، لوضع حدّ لجرائم الاحتلال الممنهجة بحق الأسرى، وخاصةً جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تشهد تصاعداً كبيراً في الآونة الأخيرة.
ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ستة فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث اقتحمت عدة أحياء في جنين وبلدتي يعبد في جنوبها الغربي، وجلبون شرقها، وبلدة عناتا شمال القدس واعتقلت ضمنها خمسة شبان، بينما اعتقلت السادس على أحد حواجزها في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.
وتواصل قوات الاحتلال حصار بلدة يعبد لليوم الثاني، حيث أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية إليها، وداهمت عدداً من المنازل والمحلات التجارية، بينما اقتحم مستوطنون أراضي الفلسطينيين الزراعية في البلدة، ومنعوا المزارعين من العمل فيها.
إلى ذلك، اعتقلت بحرية الاحتلال خمسة صيادين فلسطينيين قبالة بحر قطاع غزة المحاصر بعد أن حاصرت زوارقها الحربية مركب صيد قبالة منطقة السودانية شمال غرب القطاع، واستولت عليه.