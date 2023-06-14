المقداد ونظيره العُماني يبحثان تعزيز العلاقات واستمرار التنسيق والتشاور

دمشق – سانا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم في اتصال هاتفي مع بدر حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان العلاقات بين البلدين الشقيقين سورية وعُمان، وسبل تطويرها وتعزيزها وفق تطلّعات ومصالح شعبي البلدين وتوجيهات قيادتيهما.

وعبّر الوزير المقداد خلال الاتصال عن تقدير الجمهورية العربية السورية وشكرها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، للجهود الناجحة التي قامت وما زالت تقوم بها سلطنة عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، قبل وخلال وبعد انعقاد القمّة العربية الأخيرة، وذلك لتحقيق التقارب وتقوية الموقف العربي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وأكّد المقداد أن دور سلطنة عُمان كان دائماً دوراً إيجابياً وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية ووحدة الصف العربي.

وأضاف الوزير المقداد: إن سورية تتطلّع دائماً إلى تعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان في جميع المجالات التي تهم شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره عبّر الوزير البوسعيدي عن سعادته للتطوّرات الإيجابية في سورية والمنطقة، مؤكداً ثبات السلطنة على مواقفها الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب وفي الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكّد البوسعيدي تطلّع السلطنة دائماً لتعزيز التعاون المتبادل إقليمياً وعربياً ودولياً، لما فيه مصلحة قضايانا المشتركة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.