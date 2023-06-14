الهلال في مؤتمر فرع ريف دمشق: ضرورة وجود أشخاص فاعلين قادرين على تحمّل المسؤولية والاعتراف بالخطأ

دمشق – البعث

تواصل الفروع الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عُقد اليوم المؤتمر السنوي لفرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور الرفيقين المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، وعمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس المكتب الاقتصادي، وذلك في المجمع التربوي بضاحية قدسيا.

واستهلّ الرفيق الهلال كلمته بنقل تحيّة ومحبّة السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب للرفاق أعضاء المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمال هذا المؤتمر.

وأشاد الرفيق الهلال بالنشاط الذي تشهده محافظة ريف دمشق على مختلف الصعد، مبيّناً أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود وخاصة خلال الفترة القادمة؛ فسورية تمرّ في مرحلة تتطلّب منا تقديم أفضل الخدمات لرفاقنا وللمواطنين في مناطق المحافظة بعد أن تحرّرت من رجس الإرهاب بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري وأهلها الشرفاء الوطنيين، خلف قيادة القائد بشار الأسد الذي قاد السفينة السورية إلى برّ الأمان بكل حكمة واقتدار.

في الجانب الفكري والتنظيمي، أكّد الرفيق الهلال ضرورة وجود أشخاص فاعلين في مواقع العمل قادرين على تحمّل المسؤولية والاعتراف بالخطأ في حال ارتكابه والعمل على تصحيحه، معتبراً أن التطوّر يكون من خلال مراجعة الذات وتقييم الأداء بشكل دوري والاستفادة من الأخطاء بما يؤدّي إلى بناء الوطن على أسس قوية ومتينة وصلبة تصبّ في مصلحة المواطن.

في ختام حديثه قدّم الأمين العام المساعد شرحاً مفصّلاً للواقع السياسي على الصعيد المحلي والإقليم.

بدوره، أعرب الرفيق السباعي عن أهمية الإشارة إلى مواطن الخلل إن وجد، وتأهيل الكوادر القيادية من الصف الثاني والثالث عبر إقامة دورات إعداد، وإطلاق مشروع المدير القائد بإشراف متخصصين، مؤكداً دور الرفاق الحزبيين في تجسيد الدور الاجتماعي لـ”البعث” وترسيخه على أرض الواقع.

من جهته، أثنى الرفيق الدكتور غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي المركزية على التقرير المقدّم، وناقش الجانب المالي من التقرير.

بدوره أمين فرع ريف دمشق الرفيق رضوان مصطفى، أشار إلى أن هذا المؤتمر هو محطة مهمّةٌ ومفصلية في تقييم العمل خلال عام مضى، لتسليط الضوء على نقاط الضعف وتجاوزها، وناقش عدداً من المداخلات المطروحة، واعداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات والأولويات.

وأجاب الرفيق صفوان أبو سعدى محافظ ريف دمشق عن تساؤلات وطروح الرفاق فيما يخص الجانب الخدمي في المحافظة.

وتضمّنت مداخلات الرفاق الحضور الجوانب السياسية والثقافية والخدمية، ومن أبرزها دفع عجلة الإنتاج من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وإيجاد قروض زراعية لشبكات الري الحديث ومشاريع الطاقة البديلة.

واختُتمت أعمال المؤتمر بتلاوة برقية وفاء وولاء للأمين العام للحزب القائد بشار الأسد.