انضمام مئات المطلوبين اليوم للتسوية الشاملة في درعا

وبين مصدر أمني في مركز التسوية بقصر الحوريات وسط مدينة درعا أن المركز استقبل اليوم المئات من مختلف المناطق الذين لم يتسنّ لهم تسوية أوضاعهم خلال الأيام الماضية حسب ترتيب المناطق.

وأشار المصدر إلى أن المركز بدأ أيضاً بمعالجة طلبات التسوية من أبناء المحافظة خارج القطر، والذين لديهم مشكلات أمنية أو متخلفون عن الخدمتين العسكرية والشرطية أو لديهم فرار، موضحاً أن هذه الطلبات قُدّمت عبر أقارب المطلوبين الموجودين داخل سورية.

يُشار إلى أن عملية التسوية الحالية هي الأكبر والأشمل منذ خمس سنوات، وقدرت مصادر خاصة عدد من سوّوا أوضاعهم حتى الآن بأكثر من 15 ألف شخص من مختلف الحالات التي أعلن عنها في إطار التسوية.