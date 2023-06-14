بمشاركة سورية… انطلاق منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

موسكو – سانا

انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية، الذي يترأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي.

ويضم الوفد السوري كلاً من سفير سورية في موسكو الدكتور بشار الجعفري، والقنصل الفخري في بطرسبورغ الدكتور ملاذ غازي.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى السابع عشر من حزيران الجاري بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء ومسؤولين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات الروسية والعالمية من العديد من البلدان، إضافةً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يلقي كلمة أمام المنتدى يوم الجمعة القادم في ختام أعماله.

وأعلنت المصادر الروسية أن أكثر من 17 ألف شخص، من 130 دولة وإقليماً أكدوا مشاركتهم في منتدى العام الحالي، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة فيه بصفة ضيف شرف.

وتأسس منتدى سان بطرسبورغ عام 1997، وتجري أعماله بصورة سنوية، ومنذ العام 2005 ينعقد برعاية ومشاركة رئيس روسيا الاتحادية، ويعتبر واحداً من أكثر الأحداث الاقتصادية اتساعاً وأهمية في العالم، واكتسب خلال خمسة وعشرين عاماً من تأسيسه صفة الساحة العالمية الرئيسية لمناقشة القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمال الاقتصاد العالمي الشامل، وتبادل أفضل الخبرات بهدف ضمان التنمية المستدامة.

وأعلن مستشار الرئيس الروسي رئيس الهيئة التنظيمية للمنتدى أنطون كوبياكوف أن منتدى بطرسبورغ هذا العام يتسم بأهمية كبيرة، نظراً للاضطرابات العاصفة حالياً بالاقتصاد العالمي والمرتبطة بالتغيرات الجارية في الاتحادات الاقتصادية الدولية.

وأكد كوبياكوف أن المنتدى يشكل الفضاء الوحيد للثقة والفرص المتكافئة لجميع مكونات النشاط الاقتصادي في العالم.

يذكر أنه شارك في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الماضي زهاء 14000 شخص من 130 بلداً في العالم، وشهد المنتدى توقيع صفقات وعقود بنحو مبلغ 5.6 تريليونات روبل، أي ما يعادل 105 مليارات دولار، حيث تم توقيع 691 اتفاقية بموجب معطيات المنظومة الإعلامية التحليلية لمؤسسة (روس كونغرس) التي تتولى تنظيم الفعاليات الدولية في روسيا.