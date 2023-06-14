بوتين: عازمون على مساعدة كوبا لمواجهة العقوبات الأمريكية

موسكو- سانا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده مواصلة مساعدة كوبا في التغلب على العقوبات الأمريكية غير المشروعة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بوتين قوله خلال محادثاته مع رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو: “إننا نعلم أن العقوبات غير المشروعة التي تعيش كوبا تحت وطأتها مستمرة منذ عقود، ومع ذلك يتعامل الشعب الكوبي معها وسنبذل قصارى جهدنا حتى يساعد تفاعلنا الاقتصادي في التغلب على هذه الصعوبات الخارجية”.

وشدّد بوتين على أن “العلاقات بين البلدين تتطوّر رغم كل التعقيدات الأخيرة”، مضيفاً: “تم مؤخراً عقد اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية”.

كذلك أعرب بوتين عن أمله بأن تكون المشاركة المقرّرة لماريرو في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مثيرة للاهتمام بالنسبة له ومفيدة للعلاقات بين البلدين.

وتابع: “أعلم أن لديكم برنامجاً كبيراً جداً، كما أننا التقينا مؤخراً في سوتشي، حيث مثلت كوبا في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي بصفتكم مراقباً، كما كان لديكم أيضاً برنامج كبير في موسكو مع عقد العديد من الاجتماعات ومن ثم ستغادرون للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ، وآمل أن يكون مفيداً ومثيراً للاهتمام”.

يُذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين يعقد في الفترة الواقعة ما بين الـ14 إلى الـ17 من حزيران الجاري، وموضوع منتدى هذا العام هو “التنمية السيادية كأساس لعالم عادل.. توحيد الجهود من أجل الأجيال القادمة”.