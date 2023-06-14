بوغدانوف: اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وسورية وإيران وتركيا في أستانا

موسكو – سانا

أعلن نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن اجتماعاً لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسورية وإيران سيعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا في الـ21 من حزيران الجاري.

وقال بوغدانوف في تصريح للصحفيين اليوم: إن وفداً روسياً كبيراً سيتوجه إلى أستانا للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكان اجتماع رباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا عقد في العاشر من أيار الماضي في العاصمة الروسية موسكو، حيث أكد وفد الجمهورية العربية السورية على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافةً إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ووقف دعم الإرهاب.