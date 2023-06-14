تأجيل نهائي كرة الصالات يصدم بطل الدوري!

حلب – محمود جنيد

أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور النهائي لدوري أندية الدرجة الأولى للصالات التي ستُقام منافساتها من مرحلة واحدة في صالة تشرين بدمشق في الفترة من 7 تموز المقبل حتى 9 منه، وتتنافس فيه الفرق المتأهلة التي حصلت على المراكز الأولى وأفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث في الدور الأول وهي: حامل اللقب النيرب، والتل والفوعة ومحافظة القنيطرة.

هذا الجدول الذي جاء مربكاً وصادماً لفريق النيرب حسب رئيس النادي يوسف النبهان الذي ردّ ذلك لكون الدور النهائي مقرراً انطلاقته يوم غدٍ الخميس وعلى مدار ثلاثة أيام، وعلى هذا الأساس كانت تحضيرات الفريق المكثفة والمكلفة بآن معاً، لأن كلّ حصة تدريبية على أرضية صالة الأسد الرياضية التابعة للتربية تكلف مبلغاً من المال نظراً لعدم توفر صالة تابعة للاتحاد الرياضي متاحة لإجراء التدريبات في الفترة الحالية، وذلك فضلاً عن التكاليف والمصاريف الأخرى، والبرنامج التدريبي وجهد اللاعبين والكادر والتزامهم الذي راح سدى، ليعيدهم التأجيل إلى نقطة الصفر من جديد.

وبيّن النبهان لـ”البعث” أن التأجيل المفاجئ جاء محاباة لنادي التل الذي يستعد فريقه في الملاعب المكشوفة للمباراة الفاصلة مع الحرية لتحديد هوية المتأهل إلى دوري الدرجة الممتازة، مردفاً بالتساؤل إلى متى ستبقى بعض الأندية ذات حظوة عن غيرها، ولماذا لا تقام الأدوار النهائية لدوري كرة الصالات ولو لمرة واحدة في محافظة حلب التي يسيطر فريقها النيرب منذ خمسة مواسم على لقب الدوري؟.

ويرى رئيس نادي النيرب أن دوري كرة الصالات ليس له أي جدوى عملية نظراً لغياب الحافز مع غياب منتخبنا الوطني عن المشاركة في الاستحقاقات، وآخرها بطولة العرب التي لم تثبت المشاركة فيها خوفاً من النتائج، في الوقت الذي تحتاج اللعبة فيه لفتح باب المشاركات الخارجية ولو من باب سبر القدرات وعلى صعيد الأندية وبعدها يمكن الحكم على التجربة.

وأكد النبهان في نهاية حديثه أن نادي النيرب لم يكن ليشارك في دوري الصالات لولا أنه بطل للمسابقة وهناك ضغوطات أدبية بهذا الجانب لأن أجواء اللعبة غير مشجعة.