تدابير وقائية لمكافحة الحرائق الحراجية

اللاذقية- مروان حويجة

أكّد المهندس جابر صقور رئيس دائرة الحراج والغابات في مديرية زراعة اللاذقية أنّ الخطة المتكاملة لإدارة مكافحة حرائق الغابات للعام الجاري 2023 أفردت حيّزاً من برنامجها للتدابير الوقائية الاحترازية، كترميم الطرق الحراجية وخطوط النار، الخطة المقررة لهذا العام بطول 1820 كم، إذ تمّ تنفيذ نحو /250/كم لتاريخه، وشقّ طرق حراجية جديدة في مختلف المناطق الحراجية وحسب أهمية كل موقع. وتضمنت الخطة هذا العام /12.5/ كم موزعة على الشُعب الحراجية في المحافظة، إضافة إلى أنّه تمّ شقّ مسافة /11.5/ كم حتى تاريخه، وتزويد فرق الإطفاء بمضخات ظهرية وذلك لاستخدامها في المواقع التي يصعب وصول الآليات إليها ولها فاعلية كبيرة ومجدية في بداية الحريق.

وبيّن صقور أنّه تمّ توزيع الإمكانيات في دائرة الحراج وتتكون من /36/ إطفائية و/3/ صهاريخ تغذية موزّعة على مناطق المحافظة و20 جراراً ومقطورة و/5/ مراكز إطفاء و/10/ أبراج مراقبة و/11/ سيارة نقل عمال، وتجهيز كافة مراكز وفرق الإطفاء بالمعدّات والأدوات، كما تمّ تشكيل فرق تدخل سريع في المناطق الحراجية البعيدة وذات خطورة عالية، إضافة إلى لجنة مركزية على مستوى المحافظة مهمتها الإشراف الكامل على اللجان المناطقية وعلى مستوى الوحدات الإدارية وإدارة الوقاية من الحرائق والتعامل معها، وتنبثق عنها لجان في كلّ ناحية مهمتها مراقبة كافة الأراضي الزراعية ومنع أي كان من إشعال النيران ضمن أراضيهم الزراعية وإحالة المخالفين إلى القضاء وتحفيز الأهالي لمساعدة طواقم الإطفاء في مكافحة الحرائق والحدّ من انتشارها.

وأشار صقور إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين وصول فرق الحرائق وتأدية مهامها وحمايتها أثناء تأدية واجبها، كما تمّ تشكيل لجنة على مستوى المناطق الأربع، مهمتها القيام بجولات ميدانية لتفقد عمل اللجان المحلية المشكّلة على مستوى النواحي ومتابعة عملها ورفع التقارير المتضمنة الواقع والصعوبات والمقترحات إلى اللجنة المركزية، موضحاً أنه تمّ تحديث غرفة العمليات المركزية للحرائق في دائرة الحراج من خلال تزويدها بخرائط لكامل المحافظة، حيث تمّ تقسيم المحافظة إلى 23 قطاعاً موزّعاً عليها الإمكانيات الحراجية لعام 2023 بشكل مفصّل، إذ زوّدت الغرفة بشاشة كبيرة تمّ ربطها مع كمبيوتر موصول على شبكة انترنت وجهز الكمبيوتر ببرنامج google earth تُظهر تَوضّع الإمكانيات الجاهزة والبنى التحتية للدائرة بهدف القدرة على تقييم موقع الحريق من الناحية الطبوغرافية ومعرفة نوع الحريق (زراعي- حراجي) والطرق المؤدية إليه.