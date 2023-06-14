حريق ضمن أراضي حراجية في منطقة الشام الجديدة

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن “حريقاً اندلع ضمن أراض حراجية مليئة بالأعشاب امتد لمساحات واسعة بسبب الرياح في الجزيرة العاشرة بمنطقة الشام الجديدة في دمشق”.

وبينت الوزارة أن دوريات من قسم شرطة دمر وفرع مرور دمشق وفوج إطفاء دمشق توجهت إلى المكان حيث عمل فوج الإطفاء على إخماد الحريق وتبريده، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.