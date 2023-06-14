15-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

حريق ضمن أراضي حراجية في منطقة الشام الجديدة

البعث أونلاين 

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقاً اندلع ضمن أراضي حراجية مليئة بالأعشاب في منطقة الشام الجديدة بدمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن “حريقاً اندلع ضمن أراض حراجية مليئة بالأعشاب امتد لمساحات واسعة بسبب الرياح في الجزيرة العاشرة بمنطقة الشام الجديدة في دمشق”.

وبينت الوزارة أن دوريات من قسم شرطة دمر وفرع مرور دمشق وفوج إطفاء دمشق توجهت إلى المكان حيث عمل فوج الإطفاء على إخماد الحريق وتبريده، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

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