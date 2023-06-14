سورية: الإجراءات الغربية المفروضة على اقتصادنا انتهاك للشرعية الدولية

وأكد نبهان خلال كلمة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل لدول آسيا والباسيفيك اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف أن العقوبات الاقتصادية التي تمارس على الشعب السوري تشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وتتعارض مع إعلان حقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشدّد نبهان على ضرورة العمل لترسيخ معايير العمل اللائق وحوكمة سوق العمل بما يعزز أسس العدالة الاجتماعية، موضحاً أن سورية لا تزال تواجه حرباً إرهابية ظالمة دعمتها الدول الاستعمارية سعت من خلالها لتخريب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري.

وقال: “واجه شعبنا بتلاحمه مع قيادته وجيشه الوطني وتصدى لهذه الحرب الإرهابية التي تتجدد اليوم لتتحول إلى حرب اقتصادية تشكل عائقاً أمام تلبية احتياجاته الأساسية وتحقيق تقدمه الاقتصادي والاجتماعي”.

وأكد نبهان ضرورة ترجمة التوصيات حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة بشكل فعلي على أرض الواقع بما يوفر الحماية والضمان لحقوق عمال فلسطين والجولان العربي المحتل.