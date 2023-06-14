صعوبات تعيق تخزين مادة الشعير في ريف إدلب المحرر

إدلب – البعث

لم يخفِ مدير فرع إدلب لمؤسّسة الأعلاف عبد العزيز سراقبي وجود صعوبات تواجه عمليات تسويق محصول الشعير ضمن إمكانيات متواضعة من جراء ضيق السعة التخزينية وتفريغ المحصول في العراء ريثما يتمّ شحنه، مبيناً أن الكميات المسلّمة في مراكز سنجار وخان شيخون وأبو الظهور تخطّت الـ5300 طن، علماً أنه يتمّ استلام المحصول بالعراء والساحات كونه لم يعد هناك حيّز للتخزين في مركز خان شيخون باستثناء بمركز سنجار المتوفر فيه حيّز من التخزين، ولفت سراقبي إلى المعاناة في تأمين مادة المازوت لسيارات الشحن القادمة للتحميل.

من جهته رئيس اتحاد فلاحي إدلب نضال صلوح بيّن أن كميات الأقماح المستلمة حتى الآن تخطّت الـ11 ألف طن مما يبشّر بمواسم خيّرة، ولاسيما أن نسبة 60 بالمئة من حقول القمح المروي لم يتمّ حصادها حتى الآن، ومع حصادها خلال الأيام المقبلة ستزداد الكميات المسوقة بشكل ملحوظ، لافتاً إلى التسهيلات الكبيرة المقدّمة للفلاحين في عمليات نقل وتسليم محاصيلهم.