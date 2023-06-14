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14-يونيو-2023
“صورة البطل المسرحي عند فرحان بلبل” بين الواقعية والتاريخية
كاريكاتور
“أصدقاء”.. عرض مسرحي يدعو لحماية البيئة
أكثر من 2 مليار ليرة.. مبيعات زيوت حماة خلال خمسة أشهر
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يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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14-يونيو-2023
14-يونيو-2023
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“أصدقاء”.. عرض مسرحي يدعو لحماية البيئة
“صورة البطل المسرحي عند فرحان بلبل” بين الواقعية والتاريخية
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