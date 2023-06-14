لوكاشينكو: الغرب لا يريد حرباً جديدة واسعة النطاق

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة (روسيا 1) التلفزيونية: “في أوكرانيا سننهي الحرب.. هناك بالفعل مقدمات كثيرة تتراكم والغرب يخشى وقوع حرب جديدة ومن استخدام الأسلحة النووية فيها”.

ولفت إلى أن “الجميع يخشى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وهذا أمر طبيعي لأنه يمكن أن يؤدّي إلى كارثة عالمية”.

كذلك أعرب الرئيس البيلاروسي عن ثقته بأن الغرب سيقلص مساعداته لأوكرانيا بعد فشل هجومها المضاد، وقال: “ليس فقط بسبب (فشل الهجوم المضاد). لن يضخوا أيضاً لأن الوضع لديهم ليس سهلاً.. انظروا أوروبا قد نهضت كلها. لو قال أحد ما قبل شهر أن أوكرانيا ستشن حرباً اقتصادية ضد بولندا ودول غيرها، لما صدق أحد. انظروا، لقد اصطفوا على الحدود ولا يسمحون بدخول الدهون أو الخنازير”.

وأكد لوكاشينكو أن الخلاف بين أوكرانيا ودول الغرب “قد بدأ بالفعل”. وأشار إلى أنه في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الحركة الاحتجاجية ضد ضخ مليارات الدولارات في الدفاع الأوكراني تكتسب زخماً، لافتاً إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس “يتم تحريكه كما يريدون على الرغم من أن جميع الألمان يفهمون أن كل هذا يضر بهم”.