معسكر جديد لمنتخب الملاكمة قبل الدورة العربية

يواصل لاعبو منتخبنا الوطني للملاكمة استعداداتهم للمشاركة في الدورة العربية المقرّر إقامتها في الجزائر بداية الشهر المقبل، حيث تبدو طموحات قبضاتنا كبيرة بالصعود لمنصات التتويج.

أمينُ سر اتحاد الملاكمة محمود سلوم أوضح لـ”البعث” أن المشاركة في الدورة تأتي بعد انقطاع استمر لسنوات طويلة غابت فيها اللعبة عن المشاركة في الدورة العربية، مضيفاً أن لاعبي منتخبنا الوطني الذين شاركوا في بطولة العالم الأخيرة في أوزبكستان خضعوا لمعسكر استمر 20 يوماً لعبوا خلاله عدداً من اللقاءات الودية، ومن ثم عادوا إلى دمشق ودخلوا معسكراً جديداً مغلقاً يقام في صالة الفيحاء مع بقية اللاعبين الذين سيشاركون بالدورة عبر حصص صباحية ومسائية بإشراف المدرّبين عبد عباسي وحسين غصون وسومر غصون وياسر شيحان وعبد المعين عزيز.

وبيّن سلوم أن منتخبنا سيشارك في الدورة بعدد جيد يصل إلى سبعة ملاكمين هم: حسين المصري وبلال جوخدار وورد علي وحيدر العسلي وأحمد غصون وعلاء غصون ومحمد مليس، كاشفاً أن اتحاد اللعبة نجح في تأمين معسكر للمنتخب سيُقام في الأردن قبل الدورة العربية سيستمر لمدة 10 أيام على أقل تقدير، على أمل أن تكون الاستفادة كبيرة منه، خاصة وأن المنافسة في الدورة العربية ستكون صعبة نظراً لقوة الملاكمين في دول مصر والجزائر والمغرب، فضلاً عن استعانة بعض المنتخبات بعدد من الملاكمين المجنّسين.

عماد درويش