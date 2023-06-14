منظمة الأمم المتحدة للهجرة: مصرع 3800 مهاجر غير شرعي العام الماضي

جنيف – أثينا – سانا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن نحو 3800 شخص لقوا مصرعهم العام الماضي على طرق الهجرة غير الشرعية وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2017.

ونقلت “رويترز” عن عثمان البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله: إن هذا العدد المثير للقلق من الوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وطرق الخروج منها يتطلب اهتماماً على الفور وجهوداً متضافرة لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين.

وسجّل مشروع المهاجرين المفقودين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة 3789 حالة وفاة في عام 2022 على طول الطرق البحرية والبرية في المنطقة بما في ذلك عبور الصحراء الكبرى والبحر المتوسط.

بدورها رجّحت المنظمة أن يكون عدد القتلى المسجّل في العام الماضي الأعلى بسبب ندرة البيانات الرسمية ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى طرق الهجرة، مشيرةً إلى أن هذا العدد هو الأعلى بنسبة 11 بالمئة من الرقم المسجّل في عام 2021 والأعلى من الرقم البالغ 4255 الذي تم تسجيله قبل ست سنوات .

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في نيسان الماضي أن أكثر من 400 مهاجر ولاجئ غرقوا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، تم تسجيل ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب غرب اليونان إلى 59 مهاجراً على الأقل.

وقال خفر السواحل اليوناني: إن “59 مهاجراً على الأقل غرقوا بعد انقلاب قاربهم قبالة اليونان، مع مخاوف من أن يكون هناك مزيد من المفقودين“، بينما تم إنقاذ 104 أشخاص كانوا على متن القارب، لكن لم يتضح عدد من كانوا على متنه.

وتشكّل اليونان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ممراً للمهاجرين القادمين من عدة دول والساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.