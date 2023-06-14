وزير الخارجية الصيني: على الولايات المتحدة احترام التزاماتها تجاهنا

بكين – سانا

طالب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الصيني والأمريكي في قمّة مجموعة العشرين في بالي، واحترام التزاماتها ذات الصلة.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشين قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن العلاقات الصينية – الأمريكية تواجه منذ بداية العام صعوباتٍ وتحدّياتٍ جديدة، ومن الواضح تماماً من المسؤول عنها.

وأعرب تشين عن أمله في تعاون الولايات المتحدة مع الصين لإدارة الخلافات بفعالية وتعزيز التبادلات والتعاون، من أجل وقف تدهور العلاقات الثنائية، وإعادتها إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة.

كذلك طالب وزير الخارجية الصيني واشنطن باحترام موقف بلاده، بشأن مسألة تايوان، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة.