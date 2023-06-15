الرئيسان بوتين وتبون يوقعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين

وخلال مؤتمر صحفي تلا مراسم التوقيع، أكد الرئيس بوتين أن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وكانت “مثمرة وبناءة للغاية”، وهو ما يؤكده التوقيع على عدد كبير من الوثائق المشتركة على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وشدّد بوتين على أن اعتماد هذه الاتفاقية سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى السعي لتنسيق الجهود مع الجزائر بمختلف المنصات الدولية ولا سيما أوبك.

ولفت بوتين إلى أن الجزائر من أهم شركاء روسيا في العالم والقارة الأفريقية، والتعاون التجاري معها واسع جداً، وثمّة آفاق لتطويره وخاصة أنه شهد زيادة في حجم التبادل التجاري خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك شركات روسية عديدة تتعاون مع الجزائر في مجالات عديدة، ولا سيما قطاعي الطاقة والزراعة.

ونوه بوتين بأهمية تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف وهو ما سيؤمن اقتصادات البلدين، داعياً الرئيس الجزائري إلى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ نهاية شهر تموز المقبل.

من جانبه، أكد الرئيس تبون أن المباحثات بين الطرفين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة لتطابق الرؤى حول مختلف القضايا العالمية المهمة فيما يخص الوضع الدولي المضطرب جداً، كما تم الاتفاق على تسريع انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس والعمل لتقليل الاعتماد على الدولار واليورو.

ولفت تبون إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر، داعياً رجال الأعمال الروس للاستثمار في الجزائر.