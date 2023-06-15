الرئيسان بوتين وتبون يوقعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين
موسكو – سانا
وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك عقب محادثاتهما في الكرملين.
وخلال مؤتمر صحفي تلا مراسم التوقيع، أكد الرئيس بوتين أن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وكانت “مثمرة وبناءة للغاية”، وهو ما يؤكده التوقيع على عدد كبير من الوثائق المشتركة على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وشدّد بوتين على أن اعتماد هذه الاتفاقية سيكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطوراً في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى السعي لتنسيق الجهود مع الجزائر بمختلف المنصات الدولية ولا سيما أوبك.
ولفت بوتين إلى أن الجزائر من أهم شركاء روسيا في العالم والقارة الأفريقية، والتعاون التجاري معها واسع جداً، وثمّة آفاق لتطويره وخاصة أنه شهد زيادة في حجم التبادل التجاري خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك شركات روسية عديدة تتعاون مع الجزائر في مجالات عديدة، ولا سيما قطاعي الطاقة والزراعة.
ونوه بوتين بأهمية تطبيق ممارسة التسويات بالعملات الوطنية بشكل مكثف وهو ما سيؤمن اقتصادات البلدين، داعياً الرئيس الجزائري إلى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في سان بطرسبورغ نهاية شهر تموز المقبل.
من جانبه، أكد الرئيس تبون أن المباحثات بين الطرفين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة لتطابق الرؤى حول مختلف القضايا العالمية المهمة فيما يخص الوضع الدولي المضطرب جداً، كما تم الاتفاق على تسريع انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس والعمل لتقليل الاعتماد على الدولار واليورو.
ولفت تبون إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر، داعياً رجال الأعمال الروس للاستثمار في الجزائر.
وفي وقتٍ سابق، بحث الرئيس الروسي مع نظيره الجزائري في موسكو العلاقات الثنائية بين روسيا والجزائر، ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين.
وخلال اللقاء وصف الرئيس بوتين وفق موقع (RT) العلاقات مع الجزائر بأنها تحمل أهمية خاصة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لروسيا، مشيراً إلى أن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة سيسهم في تعزيز بناء العلاقات بين البلدين.
وقال بوتين: “يسعدنا في روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورغ”، لافتاً إلى أن الجهود الروسية والجزائرية فى صيغها متعدّدة الأطراف تسهم من بين أمور أخرى في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
من جانبه قال الرئيس تبون: إن الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا، لافتاً إلى عمق العلاقات وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين.
وأشار تبون إلى أن العلاقات بين البلدين لم تتغير أبداً منذ 60 عاماً، حيث كانت الجزائر دائماً تدعم روسيا، مضيفاً: ربما هناك بعض الضغوط اليوم من الخارج إلا أن هذا لن يؤثر أبداً على علاقاتنا.
وشدّد تبون على أن الجزائر حافظت على استقلالها بفضل دعم روسيا التي أمدتها بالسلاح حتى تتمكن من الحفاظ عليه في ظل الظروف الصعبة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين سيوقع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عدداً من الوثائق، من بينها إعلان مهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وفي شأنٍ متصل أكد الرئيس الجزائري أن الجزائر تشهد نهضة اقتصادية كبيرة، تعتمد نهج تسريع عمليات الاستثمار متعددة المجالات، وقال تبون لدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الروسي في موسكو أمس بمشاركة 70 اقتصادياً جزائرياً و200 رجل أعمال روسي: إن الجزائر تشهد اليوم نهضة اقتصادية تسير بوتيرة سريعة جداً، بغية تدارك ما فاتها من وقت ومن فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويوجد حالياً ما يقارب 1450 مشروعاً صناعياً قيد الإنجاز.
وأوضح تبون أن الجزائر ومن خلال سياستها الجديدة تستهدف “التحرر من المحروقات، ليبقى هذا القطاع مورداً مالياً تستعين به في التنمية”، لافتاً في هذا المجال إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قدرت سنة 2022 بما يقارب سبعة مليارات دولار، وتطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت.
وحول التعاون الجزائري- الروسي أكد تبون أن الأصدقاء في روسيا “يدركون أن ثمّة إمكانيات هائلة للتعاون في مجالات التحويل التكنولوجي والسياحة والزراعة والعلوم الدقيقة”، كما نوه في هذا السياق بأهمية فتح بنوك خاصة بالجزائر، قائلاً: “نتمنى أن يبادر القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي الصديق عن قريب بفتح بنوك خاصة، من أجل أن تكون هناك معاملات مقبولة بعيداً عن أي انحرافات”.