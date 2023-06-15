الصين تطالب الولايات المتحدة بالكفّ عن قمع الشركات الصينية

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن القرار الأمريكي يمثل عملاً أنموذجياً من القسر الاقتصادي والتنمّر الأحادي الجانب من الولايات المتحدة.

واعتبر أن مثل هذه الخطوة تقوّض بشكلٍ خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، وتضرّ بأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مطالباً الولايات المتحدة بتصحيح ممارساتها الخاطئة، والكفّ عن قمعها غير المعقول للشركات الصينية بشكل فوري.

كذلك شدّد المتحدث على أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل حزم.