15-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصين تطالب الولايات المتحدة بالكفّ عن قمع الشركات الصينية

أخبار صحيفة البعث 

بكين – سانا   

طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقّف عن قمع الشركات الصينية، معربةً عن معارضتها الشديدة القرار الأمريكي بشأن إدراج بعض الكيانات الصينية على قائمة مراقبة الصادرات تحت ذريعة ما يسمّى “شواغل عسكرية وشواغل متعلقة بحقوق الإنسان”.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن القرار الأمريكي يمثل عملاً أنموذجياً من القسر الاقتصادي والتنمّر الأحادي الجانب من الولايات المتحدة.

واعتبر أن مثل هذه الخطوة تقوّض بشكلٍ خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، وتضرّ بأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مطالباً الولايات المتحدة بتصحيح ممارساتها الخاطئة، والكفّ عن قمعها غير المعقول للشركات الصينية بشكل فوري.

كذلك شدّد المتحدث على أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل حزم.

اقرأ أيضاً

الدعم الاقتصادي حاجة ماسة للكثير من المواطنين.. كما هو حاجة للمتضررين من الزلازل 

رغم تضليل واشنطن المستمر حول منشأ كورونا.. الكشف عن فريق أمريكي متخصص بإيجاد تقنيات لتصنيع الفيروس

آبادي من حلب: إيران مستمرة في دعم الشعب السوري