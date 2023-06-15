بحضور الرفيقة الحمصي.. نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها العام

دمشق – بسام عمار

عقدت نقابة أطباء الأسنان مؤتمرها العام تحت شعار “الأمل الدافع للإنجاز والعمل” بحضور الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي اليوم في فندق الشام.

ونقلت الرفيقة الحمصي لأعضاء المؤتمر تحيّات ومحبّة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وتمنياته الطيبة لهم وللمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات تطوّر العمل، منوّهة إلى أن المؤتمر يُعقد وسورية تحقّق المزيد من الانتصارات الميدانية والاقتصادية والسياسية، بفضل تلاحم شعبها وعقيدة جيشها وحكمة قائدها وحرية قرارها السياسي.

وأضافت: مع كل مؤتمر للنقابة، وغيرها من النقابات الطبية، يتجدّد الأمل والاعتزاز والافتخار بالكوادر الطبية السورية لما تقوم به لتطوير عملها المهني الطبي والحفاظ على شرف المهنة وصونها وإظهار الوجه الحضاري لها من خلال الخدمات الطبية المختلفة التي تقدّمها للمواطنين، وخلال الأعوام الماضية كانت هذه الكوادر أنموذجاً في الوطنية، من خلال استمرارها بفتح عياداتها ومواظبتها على عملها وتفانيها في تقديم العلاج وبلسمتها للجراح والآلام، وتعزيزها للجانب الاجتماعي لعملها من خلال التواصل مع الإخوة المواطنين والمرضى، مشيرة إلى أن القطاع الصحي ورغم الإرهاب الذي طال بناه التحتية وكوادره، بقي يقوم بدوره الوطني ويقدّم خدماته بشكل مجاني، ورغم الحصار الاقتصادي للقطاع الدوائي إلا أن الدواء السوري لم ينقطع، واليوم هناك استقرار فيه وهناك معامل جديدة تدخل الإنتاج، وصمود القطاع الصحي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد في العمل لأن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج إلى جهود الجميع.

وذكرت الرفيقة الحمصي أن لمؤتمرات النقابة خصوصيتها، فهي تجمع بين الجانبين النقابي والمهني وتُعنى بالجانب الجمالي، لأن مهنة طب الأسنان هي مهنة صناعة الابتسامة وبالتالي هي من أهم المهن، داعية إلى تقديم الأفكار والخطط التطويرية، ووضع خطة عمل قابلة للتطبيق، وألا تكون المؤتمرات لمجرد الانعقاد بل نريدها مؤتمراتٍ تعبّر عن نبض أعضائها وتطوّر الحركة النقابية، لأن سورية من الدول الرائدة بالعمل النقابي ولها مكانتها بالاتحادات والمنظمات والهيئات النقابية، مبيّنة أن القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد تقدّم كل الدعم والعون للنقابات والمنظمات إيماناً منها بالدور الكبير الذي تقوم به على صعيد عملها الاختصاصي والصعيد الوطني، وكانت دائماً الرديف الحقيقي للحزب والمنفّذ للعمل الحكومي، مشدّدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات النقابية وتوجيهها بالشكل الصحيح وإجراء المراجعات الدائمة للأنظمة والقوانين لتكون ملبّية لتطلعات أعضائها وحاجة التنمية الطبية المجتمعية، وإدخال التقنيات الحديثة في العمل الطبي والتركيز على الجانب المعلوماتي وترسيخه لخدمة العمل.

وأكّدت الرفيقة عضو القيادة ضرورة تعزيز التشاركية مع النقابات الطبية، وإنجاز المشاريع المشتركة وتعزيز البحث العلمي الطبي، وإقامة المؤتمرات والندوات والاهتمام بالتأهيل والتدريب وإطلاق المبادرات المجتمعية، داعية إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الفروع ومتابعة عملها بشكل مؤسساتي، ومنوّهة إلى أن المكتب يقدّم كل الدعم والعون للنقابات لتقوم بالدور المنوط بها، متمنية للمؤتمر النجاح في أعماله.

من جانبه، أكّد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش حرص الوزارة على التواصل المستمر مع النقابات الطبية، وتعزيز العمل المشترك لتذليل العقبات وتقديم الدعم المطلوب، لافتاً إلى أن الوزارة تقدّم خدمات صحة الفم والأسنان مجاناً عبر 800 عيادة في المراكز الصحية الموزعة بمختلف المحافظات بزيادة 33 عيادة عن العام الماضي، نتيجة افتتاح عدد من المنشآت الصحية، إضافة إلى تقديم خدمات جراحية وعلاجية نوعية في المراكز التخصصي، حيث وصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من ستة ملايين ونصف المليون خدمة، مؤكداً أن الوزارة ستقدّم الدعم والعون لإنجاح توصيات المؤتمر.

واستعرض نقيب أطباء الأسنان الدكتور زكريا الباشا الأعمال التي تم القيام بها العام الماضي، ومنها رفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويض الضمان الصحي إلى جانب الأنشطة العلمية، لافتاً إلى التعاون مع وزارة الصحة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية، وأنه بهدف تبادل الخبرات تحضّر النقابة لإقامة عدد من المؤتمرات المحلية والدولية والمعارض التخصصية والفعاليات الخاصة بالبحث العلمي.