دراسة تكشف عن فائدة كبيرة لرياضة الجري مع تقدم العمر

أظهرت دراسة جديدة بالتعاون بين جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية ومعهد الأبحاث المكسيكي “سينفيستاف” أن ممارسة الرياضة المنتظمة وخاصة الجري يمكن أن تحمي من فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي في سن الشيخوخة.

ونقل موقع ” فيتبوك” الألماني أن الدراسة أفادت بأن الجري يمكن أن يحمي الخلايا العصبية التي تشكلت في بداية مرحلة البلوغ في الحصين في الدماغ ويعزز قبل كل شيء وظيفة الذاكرة المكانية ويحمي من الخرف ومرض ألزهايمر.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا التأثير يحدث أيضًا على الدماغ البشري ولمعرفة ما إذا كانت رياضات زيادة التحمل الأخرى تؤثر على الدماغ بالطريقة نفسها.

وأكدت الدراسة أن إدماج الرياضة في الروتين اليومي يمكن أن يحمي الأفراد من فقدان الإدراكات المعرفية في سن الشيخوخة.

واستنتجت دراسة صينية سابقة استمر إجراؤها 10 سنوات أن اتباع مزيج من خيارات نمط الحياة الصحية قد يساعد ‏في إبطاء معدل تدهور الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف.‏