رئيسي يؤكّد تعزيز العلاقات بين طهران وهافانا

هافانا – ماناغوا – طهران – وكالات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيراني – الكوبي اليوم: إنّ العلاقات الكوبية – الإيرانية تتقدّم في عدّة مجالات على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين.

وأشار رئيسي إلى أنّ “صناعة اللقاحات خلال جائحة كورونا كانت مثالاً على هذه الأمر”، مؤكّداً أنّ “هناك قراراً إيرانياً يقضي بالعمل مع كوبا فيما يتعلق بالجانبين العلمي والتكنولوجي، وجوانب أخرى”.

وعقد رئيسي ونظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل لقاء القمة في قصر الثورة في هافانا، ووقّعا في ختام لقائهما عدداً من الاتفاقيات الثنائية.

وأكّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، أنّ “زيارة الرئيس الإيراني ستسمح بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي، تعليقاً على زيارة رئيسي إلى هافانا.

وفي تغريدة له على “تويتر” بهذا الخصوص، أكّد عبد اللهيان أن “إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي، حيث بإمكانهما توفير الفرصة لبعضهما للحضور في التحالفات التي تكونت في جانبي الكرة الأرضية”. وأفاد بأن “التعاون بين إيران وكوبا يتمركز في المجالات البيوتكنولوجية والتقنية والطبية والطاقة”.

وفي وقتٍ سابق وقّعت إيران ونيكاراغوا 3 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي ودانييل أورتيغا.