15-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

سرقة الحمامات العامة تربك الشرطة اليابانية

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

تعيش الشرطة في مدينة سابورو في اليابان حيرة بسبب سلسلة سرقات غامضة تشمل المصافي التي تغطي فتحة صرف المبولة في الحمامات العامة.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون الوطنية نقلاً عن مسؤولين في المدينة أن “38 مصفاة تصريف على الأقل من 16 حماماً عاماً اختفت في الفترة من 16 إلى 30 أيار”.

استبدلت بعض المصافي في 1 حزيران لكنها عادت لتختفي مرة أخرى بعد أسبوع حتى مبولات الأطفال الصغار في مراحيض النساء لم تسلم من السرقة بحسب “يوميوري شيمبون”.

وظهرت أنماط رئيسية في السرقات إذ حصلت جميعها خلال أيام الأسبوع (ليس نهايته) كما أنها وقعت في حمامات بالقرب من مطار أوكاداما في مدينة سابورو.

وحتى الساعة لا تملك السلطات المحلية أي فكرة عن سبب رغبة أي شخص في سرقة مصفاة صرف لمبولة، خصوصاً أن سعرها لا يتجاوز 4.80 دولارات بحسب موقع إنسَيدر.

 

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