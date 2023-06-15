سرقة الحمامات العامة تربك الشرطة اليابانية

تعيش الشرطة في مدينة سابورو في اليابان حيرة بسبب سلسلة سرقات غامضة تشمل المصافي التي تغطي فتحة صرف المبولة في الحمامات العامة.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون الوطنية نقلاً عن مسؤولين في المدينة أن “38 مصفاة تصريف على الأقل من 16 حماماً عاماً اختفت في الفترة من 16 إلى 30 أيار”.

استبدلت بعض المصافي في 1 حزيران لكنها عادت لتختفي مرة أخرى بعد أسبوع حتى مبولات الأطفال الصغار في مراحيض النساء لم تسلم من السرقة بحسب “يوميوري شيمبون”.

وظهرت أنماط رئيسية في السرقات إذ حصلت جميعها خلال أيام الأسبوع (ليس نهايته) كما أنها وقعت في حمامات بالقرب من مطار أوكاداما في مدينة سابورو.

وحتى الساعة لا تملك السلطات المحلية أي فكرة عن سبب رغبة أي شخص في سرقة مصفاة صرف لمبولة، خصوصاً أن سعرها لا يتجاوز 4.80 دولارات بحسب موقع إنسَيدر.