مشفى حمص الوطني يتعافى بحلته الجديدة

البعث أون لاين _ نزار جمول

كان المشفى الوطني بحمص قبل بدء الحرب الإرهابية الملاذ الآمن لكل من يقصده من المواطنين حيث قدم خدماته الطبية العلاجية والعمليات الجراحية بكل أنواعها مجاناً ، وفي الحرب عبر الإرهاب عن وحشيته التي أدت لتدمير هذا المشفى الحيوي وحرمت ليس أهالي حمص فحسب بل كل المواطنين الذين كانوا يقصدوه من محافظتي حماة وطرطوس ، واليوم بدأ هذا المشفى بتقديم خدماته وخاصة التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يستقبل المرضى مجاناً إضافة لقسم زراعة الأسنان الذي يعتبر الأول من نوعه في المشافي العامة بحمص ، كما تم دعمه بالعديد من الأجهزة الطبية المتطورة التي ستخدّم المواطنين مجاناً في ظل الأسعار الفلكية للمشافي الخاصة ، وليكون هذا المشفى الملاذ الآمن للمرضى الذين لا غنى لهم عن المشافي العامة .

وضم المشفى بعد إعادة تأهيليه بكتلة جديدة، حيث تم ترميم الكتلة الرئيسية التي كانت فيما مضى المخبر المركزي ببناء مؤلف من أربعة طوابق بمساحة طابقية 400 م٢ بمساحة كلية 1600 م٢

ويتألف المشفى من عدة أقسام “الجراحة العامة ، الإسعاف والطوارئ ، العيادات الخارجية ، التصوير الشعاعي ، المخبر والصيدلية المركزية ، إقامة المرضى” ويحوي المشفى 18 سريراً تم توزيعهم ما بين غرف إقامة المرضى والعناية المشددة والإسعاف . وفي نفس السياق تسعى إدارة المشفى لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين المرضى من خلال وضع قسم الأشعة بالخدمة مجاناً في ظل وجود أجهزة متطورة وعلى رأسها أجهزة تصوير الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري وهي من أحدث أنواع الأجهزة وهي تقدم خدمة تصوير طبقي وعائي الظليل وهو مكلف جداً ، إذ تفوق كلفة الصورة الواحدة مليون ليرة، وتقدم جميعها مجاناً باستثناء المادة الظليلية .

مشفى حمص الوطني عاد بحلته الجديدة وبأقسامه العديدة وبخدماته المجانية فمع كل هذا التألق والعمل الكبير لن يبقَ على المعنيين إلا أن يعملوا بالسرعة القصوى لضرورة تأمين خط كهربائي معفى من التقنين مع العلم أن جهاز الرنين المغناطيسي يحتاج لتيار كهربائي مستمر وفي حال انقطاع الكهرباء قد بتعطل هذا الجهاز ، كما لايوجد سيارة إسعاف خاصة بالمشفى ويتم الاستعانة بسيارات منظومة الإسعاف السريع عند الحاجة .

ودورنا نتمنى من كل الجهات المعنية في المحافظة العمل على دعم هذا المشفى الحيوي بكل ما يلزمه من أجهزة وكوادر طبية وسيارات إسعاف والأهم تخصيصه بخط كهربائي معفى من التقنين .