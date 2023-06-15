15-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

مقيم سوري بدولة الكويت ينجو من حادث أول ويموت بالثاني بعد دقائق

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

في حادثة مأساوية توفي مقيم سوري بدولة الكويت بحادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس.

وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية تتلخص الواقعة في أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية حيث قام الداهس على الفور بإسعافه بمركبته متوجها إلى المستشفى.

وفي الطريق إلى المستشفى تعرض الإثنان معاً لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية ما تَسبب في انقلاب سيارتهما ووفاة المقيم السوري وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.

وبحسب وسائل إعلام كويتية سُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق.

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