16-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الأمن الإيراني يضبط أكثر من طن من المخدرات

أخبار صحيفة البعث 

طهران – سانا   

ضبطت قوى الأمن الداخلي الإيراني اليوم أكثر من طن مخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن قائد قوى الأمن في المحافظة العميد دوست على جليليان قوله في تصريح إنه تم ضبط طن و815 كيلوغراماً من المخدرات بعد عملية اشتباك جرت بين قوات مغاوير شرطة مكافحة المخدرات مع عصابة مسلحة، ما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر العصابة بينما لاذ الآخرون بالفرار، موضحاً أن هذه العملية أفضت أيضاً إلى اعتقال عنصرين من المهربين وضبط سيارتين وقطعتين من رشاش كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وكانت الشرطة الإيرانية ضبطت الثلاثاء الماضي أكثر من طن مخدرات في المحافظة ذاتها.

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