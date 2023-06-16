الأمن الإيراني يضبط أكثر من طن من المخدرات

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن قائد قوى الأمن في المحافظة العميد دوست على جليليان قوله في تصريح إنه تم ضبط طن و815 كيلوغراماً من المخدرات بعد عملية اشتباك جرت بين قوات مغاوير شرطة مكافحة المخدرات مع عصابة مسلحة، ما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر العصابة بينما لاذ الآخرون بالفرار، موضحاً أن هذه العملية أفضت أيضاً إلى اعتقال عنصرين من المهربين وضبط سيارتين وقطعتين من رشاش كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وكانت الشرطة الإيرانية ضبطت الثلاثاء الماضي أكثر من طن مخدرات في المحافظة ذاتها.