بعد تعدد تجاربه الاحترافية.. هل يعود سامر خانكان للكرامة؟

حمص – نزار جمول

تعدّدت تجارب المهاجم المتميّز سامر خانكان بين ملاعبنا المحلية متنقلاً في تجارب عديدة كان آخرها مع فريق المجد، إضافة لمغامرات خارجية في ملاعب الأردن والبحرين، وعلى الرغم من عشقه لنادي الكرامة إلا أنه لم يلعب فيه سوى بالفئات العمرية، لأن عصر الاحتراف التي تعيشه كرتنا بكل تفاصيله العرجاء لم تدع للانتماء أي معنى!

خانكان اعتبر أن انتماءه لنادي الكرامة قصة حياة وإخلاص لهذا الكيان العريق، حيث تعدّدت الأندية السورية التي لعب لها في أهلي حلب وحطين والساحل وآخرها هذا الموسم فريق المجد الذي هبط للدرجة الأولى، وفي كلّ هذه الفرق كان فيها هدافاً، مؤكداً أن اللعب في عدة أندية بسبب الاحتراف وفي كلّ موسم يختار العقد الأنسب له.

وأشار خانكان لـ “البعث” إلى أن كرتنا ما زالت تحتاج للكثير ليتطوّر الدوري الممتاز فيها، فلا الملاعب جاهزة ولا الإمكانيات المادية متاحة إضافة لوجود عدة أسباب منها إدارية ومنها فنية رغم أنها تختزن في كلّ فرقها المواهب القادرة على العطاء.

وكشف خانكان أن نادي الكرامة هو النادي الذي تربى فيه وكان يودّ أن تكون الظروف مهيأة للعب معه لكنها حالت دون ذلك، متمنياً أن يعود الدوري قوياً بفنياته ولاعبيه ومدرّبيه، وأن تعود الفرق الكبيرة لأمجادها كالكرامة والأهلي لتمثل الكرة السورية في البطولات الآسيوية خير تمثيل.