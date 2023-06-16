بمشاركة أكثر من ٧٠ شركة انطلاق مهرجان التسوق في جبلة

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت في مدينة جبلة فعاليات مهرجان التسوّق الشهري العائلي ” صنع في سورية ” في نسخته السادسة والأربعين بعد المئة بمشاركة أكثر من ٧٠ شركة صناعية .

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم إلى أهمية المهرجان في تقديم السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وكسر حلقات الوساطة و تحقيق تدخل إيجابي من خلال الأسعار المخفّضة والعروض التي تطرحها الشركات المشاركة في المهرجان .

ورأى طلال قلعه جي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أنّ المهرجان أحد أشكال الدعم لأبناء مدينة جبلة المنكوبة جراء الزلزال ،مشيراً إلى التنوّع الواسع في السلع والمنتجات المعروضة بالمواصفات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع إجراء حسومات .

وأكد عدد من العارضين أصحاب الشركات أنّهم يطرحون منتجاتهم بسعر التكلفة تكريساً للهدف من المهرجان وتعبيراً عن المحبة للأهالي في مدينة جبلة ولكل زائري المهرجان، وأوضحوا أنّ انطلاقة المهرجان تشهد إقبالاً واضحاً ومميزاً من المواطنين، ولا سيما بعد تخفيض الأسعار إلى حدود سعر التكلفة وأحياناً دونها لأنّ للمهرجان رسالة اجتماعية وإنسانية .

ويقدّم المهرجان الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرف تجارة وصناعة اللاذقية وطرطوس وريف دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة اللاذقية تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والنسيجية والهندسية والكيميائية، تتميّز بنوعيتها وجودتها بأسعار مخفضة للعديد من السلع، وحسومات تصل حتى ٤٠ % وبسعر التكلفة لبعض المنتجات . ويستمر المهرجان لغاية 21 من شهر حزيران الجاري .