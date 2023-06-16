قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في بيت لحم
الأرض المحتلة – سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينياً في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الخضر وبيت جالا وهنداره وبريضعه وجبل الموالح جنوب المدينة وغربها، وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت شاباً.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات يعبد وعرابة وبير الباشا ومركة وقباطية وفقوعة وبيت قاد وجلبون والجلمة في مدينة جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة.
واستشهد شاب فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.