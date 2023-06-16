الجو سديمي في المناطق الشرقية
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي،يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم ربيعياً حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر في المرتفعات الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
غداً: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية من المطر خلال ساعات المساء والليل في المناطق الشمالية الغربية والساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|33 / 20
|36 / 18
|30 / 15
|القنيطرة
|29 / 20
|33 / 15
|26 / 14
|درعا
|34 / 21
|37 / 18
|30 / 17
|السويداء
|28 / 22
|33 / 16
|25 / 14
|حمص
|32 / 18
|33 / 18
|28 / 16
|حماة
|32 / 20
|36 / 19
|29 / 18
|الحسكة
|38 / 26
|38 / 24
|34 / 22
|اللاذقية
|29 / 20
|30 / 21
|28 / 20
|طرطوس
|29 / 19
|31 / 20
|27 / 20
|حلب
|35 / 21
|37 / 20
|31 / 20
|إدلب
|31 / 21
|34 / 21
|28 / 21
|دير الزور
|37 / 25
|40 / 24
|35 / 23
|الرقة
|37 / 24
|39 / 24
|34 / 21