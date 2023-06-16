الجو سديمي في المناطق الشرقية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم ربيعياً حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات عشوائية متفرقة من المطر في المرتفعات الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 65 كيلومتراً في الساعة أحياناً وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويبقى الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات عشوائية من المطر خلال ساعات المساء والليل في المناطق الشمالية الغربية والساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: