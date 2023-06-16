16-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

 13 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

البعث أونلاين 

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 13 هزة أرضية ضعيفة، أعلاها بقدر 3.5 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس حتى الساعة 6 و18 دقيقة من صباح اليوم هي: هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقدر 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو متراً وبقدر 1.5 درجة.

وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قدرها بين 1.4 و3.2 درجات، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 3.2 و3.5 درجات، وهزة في جزيرة قبرص بقدر 2 درجة.

اقرأ أيضاً

المعهد العالي للعلوم التطبيقية يوقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتين روسيتين

تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سورية تطالب مفوضية حقوق الإنسان بالضغط لوقف مخطط التوربينات الاستيطاني 