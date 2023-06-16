 13 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس حتى الساعة 6 و18 دقيقة من صباح اليوم هي: هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقدر 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو متراً وبقدر 1.5 درجة.

وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قدرها بين 1.4 و3.2 درجات، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 3.2 و3.5 درجات، وهزة في جزيرة قبرص بقدر 2 درجة.