السفارة الهندية بدمشق تنظم مهرجان رياضي بمناسبة اليوم العالمي لليوغا

وتضمن المهرجان الذي أُقيم اليوم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق تمارين رياضية قدمها عدد من لاعبي اليوغا جسدوا فيها الحركات العالمية الموحدة لليوغا، إضافة إلى رقصات روحية تعبر عن السلام.

وبين القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق فيجاي باندي أهمية رياضة اليوغا في العالم اليوم نظراً لوجود العديد من التحديات والتي يمكن حلها فقط عن طريق التعاون والتفاهم.

وأشار باندي إلى أن اليوغا في سورية تحظى بشعبية، ما يدل على الفهم والتقدير العميق الذي يحمله السوريون تجاه هذه الرياضة حيث تبنوها كأسلوب حياة يشاركون معرفتهم وعاطفتهم لها مع الاخرين، لافتاً إلى أن تاريخ اليوغا الهندية يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام وفيها نظام شامل لحياة صحية يتضمن تمارين التنفس والتأمل، ويمكن أن تحسن الصحة الجسدية والنفسية وتخفف التوتر وتعزز الاسترخاء.

رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد أشارت في تصريح لها إلى اهتمام السوريين برياضة اليوغا بمختلف الفئات العمرية بهدف تكريس العديد من القواعد الرياضية الصحيحة التي تساعد الإنسان على العطاء والتعامل بإيجابية وهدوء في جميع مواقف الحياة.

من ناحيته، رئيس اللجنة العليا لليوغا مازن عيسى أوضح أنه يوجد في سورية 56 مركزاً تطوعياً لتدريب اليوغا بإشراف مدربين متخصصين وهذا دليل على الانتشار الواسع لهذه الرياضة، لافتاً إلى أنها تجسد صورة المحبة والسلام الداخلي لدى من يمارسها وتعكس قيمها في التعامل مع الآخرين.

حضر المهرجان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان ومديرة دائرة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين وريف الحلبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ومن السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية.

يُشار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً بتسمية اليوم العالمي لليوغا في الـ 21 من حزيران منذ عام 2015 ليشكل فرصة للجميع في كل أنحاء العالم ليلتقوا معاً ويمارسوا اليوغا.