“الناصريين المستقلين”: الاتحاد الأوروبي أداةٌ بيد أمريكا و (إسرائيل)

وقالت الحركة في بيان اليوم: “من حضر المؤتمر هم الدول التي فتحت مطاراتها ومرافئها وحدودها لمئات آلاف الإرهابيين والمجرمين المنظمين للدخول إلى أراضي سورية، بهدف تدمير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية”.

وأوضحت الحركة أن المضمون الحقيقي للمؤتمر هو الهروب من الهزيمة عبر استخدام ملفات النازحين السوريين والتغطية على سرقة قوات الاحتلال لثروات سورية الطبيعية، بالتوازي مع فرض الإجراءات القسرية غير الإنسانية على الشعب السوري.

ولفتت الحركة إلى أن دعوة منسق هذا المؤتمر مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عدم عودة المهجرين السوريين إلى أرضهم ووطنهم والعيش في كنف دولتهم الرسمية الراعية لشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تؤكد استمرار التحالف الأوروبي مع إرهابيي تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتابع تآمرها على سورية والوقوف ضد إرادة شعبها ومصالحها.