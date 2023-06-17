بيسكوف: حجم المنطقة العازلة في أوكرانيا سيعتمد على مدى أسلحتها

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله اليوم رداً على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد حدود هذه المنطقة: إن هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والفنية للأسلحة الأوكرانية يجب أن تكون مسافة هذه المنطقة أكبر.

وأضاف بيسكوف: إن “الهدف الرئيسي واضح ويجب عدم السماح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى المواطنين الروس بهذه الأسلحة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك منطقة عازلة جديدة أو قديمة وهذه المنطقة يجب أن تكون واحدة فقط”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في لقاء مع المراسلين العسكريين في وقت سابق: إن روسيا في حال استمرار قصف مناطقها قد تفكر في إنشاء منطقة عازلة على أراضي أوكرانيا.

من جهة ثانية قال بيسكوف: إن الاقتصاد الألماني استند في قدرته التنافسية على الغاز الروسي الرخيص نسبياً، لكن برلين الآن تتبع المسار الأمريكي وحرمت نفسها من هذه الميزة جالبة الضرر لنفسها.

ولدى تعليقه على استراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم تبنيها مؤخراً والتي صنفت روسيا كأخطر تهديد لفت بيسكوف إلى أنه “للأسف قررت ألمانيا على ما يبدو داخلياً لنفسها اتباع النهج الأمريكي كما وكل أوروبا، لتكون عضواً مثالياً في (الناتو)، والذي بالطبع ينفذ جميع التعليمات من واشنطن لأنه بقيادة واشنطن، ولا توجد قيادة جماعية هناك”.