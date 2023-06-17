“تربية حماة”: تراجع ملحوظ في عدد الضبوط الامتحانية

حماة – ذكاء أسعد

أكد يحيي منجد مدير التربية بمحافظة حماة قلّة ضبوط الغش في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في المحافظة، وذلك بسبب تحضيرات التربية التي سبقت الامتحانات لتأمين بيئة امتحانية هادئة ونزيهة، حيث تم إحداث 23 مركزاً امتحانياً في أرياف المدن لشهادة التعليم الأساسي وفق الشروط الوزارية للتخفيف من أعباء انتقال التلاميذ، وتجهيز المراكز الامتحانية بمستلزماتها عن طريق لجنة مختصة موزعة في مدن المحافظة، وتشكيل كوادر المراقبة ورئاسة المراكز الامتحانية وأمناء سرها، وتأمين كادر الإشراف على الامتحانات من مندوبي التربية ومندوب الوزارة، فضلاً عن التنسيق مع فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للإشراف على تطبيق التعليمات الامتحانية بشكلٍ جيد، وتوجيه قائد شرطة المحافظة لمدراء المناطق بتأمين حماية المراكز الامتحانية.

وبين منجد أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الإمتحان من شأنها زيادة ضبط العملية الامتحانية، كاستبدال المراقبين وبعض رؤساء المراكز وأمناء السرّ، ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجبه سواءاً بالحضور أم أثناء المراقبة.

وأضاف: لقد بوشرت عمليات التصحيح للمواد التي انتهت امتحاناتها وضمن المراكز المحددة لها بعد أن تم تجهيزها بشكل مناسب، لافتاً إلى أنه “لوحظ من خلال الجولة على مراكز التصحيح الرضى من قبل المصححين بالنسبة لسلالم التصحيح ونتائج الطلاب”.