حفل فني وانشطة متنوعة بسجن حماة المركزي 

حماة – حسان المحمد

بالتعاون مع نقابة الفنانين وجمعية رعاية السجناء، أقام المركز الثقافي بسجن حماة المركزي، حفلاً موسيقيا في الهواء الطلق وحضره مئات من النزلاء استمعوا خلاله إلى أغان وطنية وتراثية بصوت الفنان باسل فارس وفرقته.

وبين سامي طه مدير الثقافة بحماة بأن المديرية اعتمدت خططاً لتقديم هذه الأنشطة بشكل أسبوعي، تتنوّع هذه الأنشطة لتشمل كل ما من شأنه الإسهام في تقديم الثقافة والأدب والتوعية والترفيه، أمسيات ولقاءات أدبية يشارك بها كبار الكتاب والأدباء، وتوعية صحية بالأمراض وأعراضها وكيفية التعاطي مع اية حالة طارئة، وتوعية قانونية من خلال لقاءات مع أصحاب الاختصاص والرد على أسئلة النزلاء المتعلقة بالحقوق والواجبات، ومحاضرات في الإرشاد البيئي والإنساني إضافة إلى افتتاح ورشات مهنية تتيح للمشاركين استثمار اوقاتهم في ما يعود بالفائدة الاقتصادية عليهم، وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والخبرات لتقديم مهاراتهم حيث قدم فنانون لوحاتهم الجميلة من خلال معرض فن تشكيلي.. ونقدم أيضاً عروضاً سينمائية لأحدث الأفلام التي أنتجتها المؤسسة العامة السورية للسينما.

وهذه الأنشطة تقدم للنزلاء الفائدة العلمية والترفيه والتسلية، كما توفر لهم فرصا لإستثمار وجودهم في السجن في الإنتاج والإنجاز.