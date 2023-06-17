رئيسي لوزير الخارجية السعودي: التعاون والحوار بين دول المنطقة كفيل بحل مشاكلها

وخلال لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في طهران اليوم رحّب رئيسي بإقامة العلاقات بين البلدين المهمين والمؤثرين في العالم الإسلامي، مشدداً على أن إيران تتبع سياسة حسن الجوار وليس لديها أي عوائق أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية.

وقال رئيسي: إن هناك العديد من المشكلات المختلفة في المنطقة أصبحت مصدر معاناة لها، ولكن بالتعاون والحوار بين دول المنطقة يمكن التغلب على هذه المشاكل وليس هناك حاجة لتدخل الغرباء في ذلك.

ولفت رئيسي إلى أن تجربة إيران الناجحة في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية يمكن أن تكون محور تعاون بين البلدين، مبيناً أن الكيان الصهيوني ليس خطراً فقط على الفلسطينيين بل على جميع المسلمين.

بدوره أعرب وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه الكبير لإعادة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى تشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي.

ولفت ابن فرحان إلى أن اتساع نطاق التفاعل والتعاون الحالي بين إيران والسعودية سيأتي بنتائج إيجابية على مستوى المنطقة وجميع الدول الإسلامية.