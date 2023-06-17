كادر جديد للمنتخب الأولمبي والتجربة مصرية!

قرر اتحاد كرة القدم تعيين المدرب المصري تامر حسن مديرا فنياً لمنتخبنا الأولمبي خلفاً الهولندي المقال مارك فوته، كما أسند الاتحاد مهمة التدريب لفراس معسعس وتدريب الحراس لبشار بيازيد فيما بقي الكادر الإداري دون تغيير يذكر.

إعادة تشكيل الكادر الفني للمنتخب جاءت بعد أقل من يومين على إبعاد المدرب فوته وابقائه فقط كمدير فني للاتحاد، وذلك بعد الظهور المخيب في بطولة غرب آسيا واكتفاء منتخبنا بالمركز الأخير في مجموعته بعد أن كانت كل تصريحات القائمين على الفريق تصب في خانة المنافسة على اللقب وتجاوز الدور الأول بسهولة.

اتحاد الكرة وعلى مايبدو أنه حاول اختصار الوقت والجهد عبر تعيين حسن كونه بالأساس متواجد ضمن كوادر منتخباتنا كمدير فني لمنتخب الشباب المزمع البدء في تجميعه خلال الفترة المقبلة ، وبالتالي يبدو أن معرفة حسن بأجواء كرتنا وقربه من اللاعبين كانت حاسمة في تعيينه، لكن يبقى التخوف من أن يسير على خطا سلفه الهولندي الذي مازال مسؤولاً عن قطاع الفئات العمرية في كرتنا.

المنتخب وكما بات معلوماً تنتظره تصفيات كأس آسيا خلال شهر أيلول المقبل، حيث لم تكن القرعة رحيمة به بعد أن أوقعته في مجموعة صعبة مع منتخبات الأردن وعمان وبروناي، وعليه فإن التحضير يجب أن يكون على أعلى المستويات لبلوغ البطولة القارية وبعدها المنافسة على التأهل للأولمبياد الصيفي في باريس.

التغيير الفني يمكن القول بأنه سحب أي ذريعة من اللاعبين لعدم تقديم المستويات المنتظرة، فالجيل الحالي من اللاعبين المحليين والمحترفين والمغتربين قادر على ترك بصمة كبيرة، لكن ذلك مرهون بالتركيز في أرض الملعب والالتزام والانضباط بالقواعد والتعليمات الفنية والإدارية.

يذكر أن المدير الفني المصري تامر حسن سبق له أن خاض عدة تجارب تدريبية أبرزها كمساعد لمدرب منتخب مصر للشباب إضافة لعمله في قطاع الفئات العمرية لنادي الأهلي المصري وفي ناديي ضمك وأهلي جدة السعوديين.

المحرر الرياضي